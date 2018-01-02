В США в ходе стрельбы ранили трех человек

Стрельба произошла во время празднования Нового года в ночном клубе американского города Ньюберн в штате Теннесси, один посетитель клуба и двое полицейских госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WREG-TV.



Инцидент произошел около 03.00 в заведении Douglas Cafe. По данным местных властей, в клубе возникла потасовка с применением оружия. Стрельба началась еще до приезда полицейских.

Пострадавшие направлены в местную больницу. По данным местного офиса шерифа, состояние полицейских оценивается как стабильное.

В связи с происшествием власти задержали одного человека, продолжается поиск еще двоих подозреваемых.

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