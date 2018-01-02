В США в ходе стрельбы ранили трех человек

Стрельба произошла во время празднования Нового года в ночном клубе американского города Ньюберн в штате Теннесси, один посетитель клуба и двое полицейских госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WREG-TV.
Инцидент произошел около 03.00 в заведении Douglas Cafe. По данным местных властей, в клубе возникла потасовка с применением оружия. Стрельба началась еще до приезда полицейских.
Пострадавшие направлены в местную больницу. По данным местного офиса шерифа, состояние полицейских оценивается как стабильное.
В связи с происшествием власти задержали одного человека, продолжается поиск еще двоих подозреваемых.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.