В США в ходе стрельбы ранили трех человек

2 января 2018 04:12 (UTC+04:00)

Стрельба произошла во время празднования Нового года в ночном клубе американского города Ньюберн в штате Теннесси, один посетитель клуба и двое полицейских госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WREG-TV.

Инцидент произошел около 03.00 в заведении Douglas Cafe. По данным местных властей, в клубе возникла потасовка с применением оружия. Стрельба началась еще до приезда полицейских.

Пострадавшие направлены в местную больницу. По данным местного офиса шерифа, состояние полицейских оценивается как стабильное.

В связи с происшествием власти задержали одного человека, продолжается поиск еще двоих подозреваемых.

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Azernews Newspaper
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