В Нью-Йорке руководитель балетной труппы ушел с поста из-за обвинений в домогательствах

Руководитель балетной труппы New York City Ballet Питер Мартинс объявил о решении покинуть свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times, передает РИА Новости.



"Я отрицал и продолжаю отрицать, что я был связан с каким-то подобным случаем неподобающего поведения", - написал 71-летний Мартинс в письме, информируя совет директоров о своем увольнении.

Председатель совета директоров Чарльз Шарф поблагодарил Мартинса за его вклад в работу, но отметил, что расследование в его отношении продолжается.

"Совет серьезно относится к обвинения, выдвинутым против него, и мы ожидаем, что независимое расследование по этому поводу будет в скором времени завершено", - заявил Шарф.

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