Полиция Нью-Йорка получила сообщение о террористах-смертниках у Trump Tower

5 января 2018 22:25 (UTC+04:00)

Полиция Нью-Йорка получила анонимное сообщение о террористах-смертниках, готовивших взрыв у небоскреба Trump Tower, где до инаугурации жил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на издание Daily News.

Секретная служба и полиция обыскали здание, но ничего подозрительного не нашли.

Правоохранительные органы выяснили, что звонок поступил от номера, зарегистрированного в Бруклине. Ранее с него уже поступали ложные сообщения о готовящихся терактах. Владельца телефона разыскать не удалось.

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