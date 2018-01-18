Мощность взрыва метеора над штатом Мичиган достигала 100 т в тротиловом эквиваленте

Метеор, падение которого привлекло внимание множества жителей города Детройт (штат Мичиган) в ночь на среду, распался на части после вхождения в плотные слои атмосферы Земли, передает ТАСС. Последовавший взрыв достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте, сообщило в среду управление метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле (штат Алабама).



Управление уточнило, что траекторию падения космического тела определили на основании визуальных наблюдений очевидцев, сведенных воедино Американским метеорным обществом. "Наши аналитики пришли к тем же выводам. Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью - всего 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с). Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела - минимум 0,91 м в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части", - отметил отдел космического ведомства США в своем Facebook.





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