В США заявили о росте угрозы со стороны КНДР

24 января 2018 03:15 (UTC+04:00)

Политика Трампа в отношении КНДР сплотила мировое сообщество вокруг необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, но тем не менее угроза со стороны Пхеньяна растет, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РИА Новости.

"Опасность (со стороны КНДР) растет, и важно нам всем осознать суть этого режима и то, насколько велика угроза миру с его стороны", — сказал советник президента США.
При этом, по его словам, за минувший год с приходом в Белый дом администрации Трампа, мировое сообщество осознало, что "только денуклеаризация Корейского полуострова является единственным решением", а страны, прежде всего КНР, начали использовать механизм экономического давления на КНДР.

"Все осознают, что мы не можем повторять ошибки прошлого, когда создавалась иллюзия успеха на переговорах и это позволяло считать статус-кво новой нормой, тогда как они (Северная Корея) продолжали преследовать цель по разработке (ядерной и баллистической программ)", — сказал Макмастер, отвечая на вопрос о том, не стала ли риторика президента США причиной роста напряженности вокруг КНДР.

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