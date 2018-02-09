США остаются приверженными политике одного Китая - Рекс Тиллерсон

БАКУ /Trend/ - Вашингтон остается приверженным политике одного Китая. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи с членом Госсовета КНР Ян Цзечи. Стороны обсуждали двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ян Цзечи, в свою очередь, изложил позицию КНР по таким проблемам, как тайваньский вопрос, призвав американскую сторону серьезно относиться к позиции Китая.

По его словам, здоровое развитие двусторонних отношений соответствует коренным интересам народов двух стран и общим чаяниям международного сообщества. Ян Цзечи выразил надежду, что США смогут пойти навстречу Китаю, содействовать взаимному уважению и взаимовыгодному сотрудничеству ради стабильного и здорового развития двусторонних связей в долгосрочной перспективе.

Ян Цзечи прибыл в Вашингтоне с визитом по приглашению Тиллерсона.

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