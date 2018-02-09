ВВС США уничтожили часть ракеты Илона Маска - СМИ

Американские ВВС уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая не разрушилась в атмосфере, а упала в Атлантический океан и не затонула. Об этом сообщает AmericaSpace со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX после выведения спутника GovSat-1 на орбиту приземлилась в Атлантическом океане. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что, вопреки расчетам, ракета не разрушилась.

"Эта ракета должна была приземлиться при мощной обратной тяге, поэтому автономный беспилотный корабль-космопорт поврежден не был. Однако она удивительным образом осталось цела. Мы постараемся отбуксировать ее к берегу", - написал Маск в своем Twitter.

В результате, по словам источников, американские самолеты нанесли авиаудар по дрейфующей в океане ракете. Официальные представители ВВС США эти данные никак не прокомментировали, переадресовав вопросы SpaceX. Информации от компании пока не поступало.

Ракета-носитель Falcon 9 с люксембургским спутником GovSat-1 стартовала 31 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Неделю спустя, 6 февраля, мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy на базе Falcon 9 успешно вывела в космос спортивный автомобиль Маска Tesla.

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