Трамп призвал американский народ сплотиться

Американские граждане должны сплотиться, несмотря на существующие противоречия, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, передает RT.

«Нам нужна разведка, которая сплотит нас, а многие люди раздирают нашу страну на части... Мы должны сплотиться как нация», - сказал американский лидер.

По его словам, политические противоречия между американцами возникли ещё при администрации экс-президента Барака Обамы.

Ранее Трамп заявил, что расследование о его предполагаемых связях с Россией является «охотой на ведьм и незаконным позором».

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