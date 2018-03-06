Тиллерсон начинает визит в Африку

6 марта 2018 06:16 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает во вторник свой первый визит в Африку, сообщил госдепартамент, передает РИА Новости. В ходе поездки 6-13 марта глава американской дипломатии посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.

Госсекретарь планирует обсудить пути работы по борьбе с терроризмом, продвижению мира и безопасности и взаимовыгодной торговли и инвестиций, сообщила журналистам ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Не исключено, что помимо расширения связей Тиллерсону придется хотя бы частично заниматься в ходе поездки "кризисным менеджментом".

В январе Тиллерсон заявил, что США заинтересованы в развитии хороших отношений с африканскими странами, после того как на пресс-конференции его спросили, не оказались ли отношения Вашингтона с ними под угрозой из-за резких высказываний президента Дональда Трампа. Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода - "вонючая дыра"). Сообщалось, что Трамп упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Слова Трампа вызвали отповедь и критику в разных странах мира.

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