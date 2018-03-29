Трамп назначил личного врача министром по делам ветеранов

29 марта 2018 03:03 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в среду сообщил об очередных изменениях в своей администрации: новым министром по делам ветеранов предложен личный врач главы государства адмирал Ронни Джексон, который сменит на этом посту Дэвида Шулькина, передает РИА Новости.

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов. Пока исполняющим обязанности министра будет достопочтенный Роберт Уилки из минобороны. Я благодарен доктору Дэвиду Шулькину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам!" — написал Трамп в своем Twitter.

Кандидатуру 50-летнего Джексона, который работает врачом в Белом доме с администрации Джорджа Буша-младшего, должен будет утвердить сенат.

Шулькин, который при администрации Барака Обамы занимал пост заместителя министра по делам ветеранов, приступил к обязанностям главы ведомства в феврале 2017 года.

О причинах таких кадровых решений ни Трамп, ни представители Белого дома пока не сообщают. Однако в июле 2017 года стало известно, что Шулькин во время служебной командировки в Европу проводил время за осмотром достопримечательностей и в магазинах, а позднее дал неверные показания об этом генеральному инспектору министерства. Расходы на такую "командировку" оценили в более чем 122 тысячи долларов. Результаты этой проверки стали известны в феврале.

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