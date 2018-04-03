Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова

Соединенные Штаты примут решение о возможности экстрадиции лидера террористического движения Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова, когда правительство Турции предоставит документы по делу.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель министерства юстиции США Николь Навас, добавив, что решение будет принято исключительно на базе фактов и в соответствии с американским законодательством.

"Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США", - ответила она на соответствующий вопрос.

Дополнительные детали она предоставлять отказалась.

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