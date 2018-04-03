Два человека погибли в результате столкновения двух самолётов в США

3 апреля 2018 06:40 (UTC+04:00)

Два человека погибли при столкновении двух самолётов в американском штате Индиана, сообщает NBC.

Отмечается, что одномоторный самолёт Cessna 150 столкнулся с реактивным самолётом Cessna 525 Citation Jet на взлётно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион.

По данным телекомпании, одна из жертв происшествия погибла в результате удара — от столкновения человека выбросило из самолёта, а другой погибший умер в результате возгорания на борту.

По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолёт только приземлился, а второй собирался взлетать.

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Azernews Newspaper
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