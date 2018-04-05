Работники Google потребовали закрыть военный проект с искусственным интеллектом

5 апреля 2018 07:30 (UTC+04:00)

Более 3,1 тыс. сотрудников Google подписали коллективное письмо, выразив протест руководству этой американской корпорации против ее участия в программе Пентагона, предусматривающей применение искусственного интеллекта (ИИ) для повышения точности наведения беспилотных летательных аппаратов боевого назначения. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, передает ТАСС.

"Мы считаем, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Поэтому мы просим аннулировать Project Maven, а также подготовить, опубликовать и обеспечить выполнение ясной и точной политики, согласно которой, Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии", - цитирует издание коллективное послание.

В июне 2017 года Пентагон приступил к финансированию Project Maven, призванного обеспечить внедрение технологий ИИ в военной области. Как сообщил специалист Грегори Аллен из исследовательского Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, в декабре прошлого года минобороны США использовал элементы ИИ для противодействия отрядам террористической группировки ИГ в странах Ближнего Востока. Назначение новой технологии состоит в мониторинге и анализе видеоизображений, полученных с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВВС США.

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