США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем в Средиземное море

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния для размещения в Европе и на Ближнем Востоке, сообщает издание Stars & Stripes, передает РИА Новости.

"Ударная группа (во главе с авианосцем) "Гарри Трумэн" выйдет в среду из военно-морской базы в Норфолке, Виргиния для размещения на Ближнем Востоке и в Европе", — сообщает издание.

По его данным, в состав ударной группы также войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", а позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии "Гессен".

Цели и задачи похода не сообщаются.

Сообщение о выходе авианосной группы поступило на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в самое ближайшее время принять "ответные меры" на якобы произошедшую в сирийской Думе химическую атаку, в которой Вашингтон и его союзники уже обвинили официальный Дамаск.

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