США заявили, что выведут войска из Сирии только достигнув своих "целей"

15 апреля 2018 18:26 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты не будут выводить войска из Сирии, пока не достигнут всех поставленных целей. Об этом Fox News Sunday заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает РИА Новости.

"Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи", - пояснила дипломат.

Среди них - победа над террористической организацией "ИГ", уверенность в том, что химическое оружие не несет никаких рисков США и отслеживание действий Ирака.

Ранее власти США заявляли, что их целью в Сирии является только борьба с ИГ.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых успешно сбили сирийские системы ПВО. Поводом для атаки стали сообщения о применении сирийскими властями химического оружия.

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