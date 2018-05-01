США разрешили восьми участникам каравана мигрантов попросить убежища в стране

Американские власти разрешили нескольким участникам группы граждан стран Центральной Америки, собравшихсяна границе с Мексикой, попросить убежища в США. Об этом информировала в понедельник газета The New York Times, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, караван автобусов с сотнями граждан стран Центральной Америки, включая женщин и детей, после многомесячного путешествия достиг границы Мексики с США. Большинство прибывших намерены демонстративно попросить убежища на территории США и таким образом бросить вызов политике сокращения притока мигрантов, проводимой администрацией президента Дональда Трампа.

Как отмечает газета, восемь человек получили разрешение пройти через ворота между Тихуаной и Сан-Диего (штат Калифорния), чтобы подать прошения о предоставлении убежища. По оценкам издания, около 200 человек из данной группы остаются на территории Мексики в районе местечка Сан-Исидро, являющегося главным пунктом пропуска в Калифорнию. Дадут ли кому-то еще из них возможность подать прошение этим вечером, пока не разъясняется.

Организаторы каравана заявляли, что их целью является привлечение внимания к судьбе жителей бедных республик Центральной Америки. По данным правозащитных организаций, ежегодно десятки тысяч таких людей пытаются добраться до территории США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

Несколько подобных караванов уже достигали США за последние несколько лет. Однако этот приобрел известность благодаря одному твиту президента США. 23 апреля Трамп написал, что отдал распоряжение министерству внутренней безопасности (МВБ) не пропускать группы людей на территорию Соединенных Штатов. Глава государства также предупредил Мексику, что он может сделать усиление борьбы мексиканских властей с нелегальной иммиграцией условием заключения нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.

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