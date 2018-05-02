США пытаются дискредитировать инициативу России и КНР по СВПД

США и ряд стран Евросоюза пытаются дискредитировать предложенный РФ и Китаем на подготовительном комитете по ДНЯО проект заявления в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.

"США выступили против предложенного Россией и Китаем заявления, и вместе с рядом европейских стран саботируют его поддержку другими государствами. У нас вызывают недоумение подобные действия американских и европейских коллег, так как наш документ основан на тексте самого СВПД и резолюции СБ ООН, за которую голосовали США", — сказал он.

По словам собеседника агентства, предложенное Москвой и Пекином заявление дает возможность государствам-участникам ДНЯО выразить свою поддержку СВПД в этот тяжелый для договоренности момент. Инициативу уже поддержал ряд стран ДНЯО.

Россия и Китай в прошлый четверг официально представили на втором подготовительном комитете по подготовке конференции ДНЯО 2020 совместную инициативу по поддержке странами-участницами Договора о нераспространении ядерного оружия соглашения по иранской ядерной программе.

В распространенном заявлении, открытом для поддержки странами ДНЯО, указывается на необходимость "для всех сторон СВПД тщательно придерживаться и полностью выполнять свои обязательства по договору", воздерживаться от действий, которые подрывают обязательства стран в рамках СВПД.

В документе странам ДНЯО также предлагается выразить свою поддержку всеобъемлющему и эффективному выполнению СВПД в том виде, в каком он принят резолюцией СБ ООН 2231, признать, что СВПД внес значительный вклад в укрепление глобальной архитектуры нераспространения и международной безопасности, его заключение продемонстрировало, что вопросы нераспространения может быть решены только дипломатическим путем в соответствии с ДНЯО. Также в документе предлагается выразить важную и независимую роль МАГАТЭ в работе по верификации и мониторингу иранской ядерной программы и приветствовать постоянные заверения гендиректора МАГАТЭ о том, что Иран полностью выполняет свои обязательства в рамках СВПД. Кроме того, Китай и Россия предлагают государствам поддержать роль совместной комиссии по СВПД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.