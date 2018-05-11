В США отрицают, что министр внутренней безопасности едва не лишился поста

11 мая 2018 09:24 (UTC+04:00)

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опровергло информацию СМИ о едва не произошедшем увольнении главы ведомства Кирстен Нильсен, которая якобы таким образом отреагировала на резкую критику со стороны президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что инцидент произошел на состоявшейся в среду встрече кабинета. Недовольство Трампа, вылившееся в гневную речь, вызвало отсутствие прогресса в укреплении границ страны от проникновения нелегальных мигрантов. Сразу после заседания Нильсен написала заявление об отставке, но все же не подала его, сообщили источники.

"Статья New York Times, утверждающая, что министр написала заявление об отставке и была близка к увольнению, является ложью. Министр продолжает усердно трудиться по составленной президентом повестке", — написал официальный представитель МВБ Тайлер Хултон в Twitter.

Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

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