В Калифорнии эвакуировали более трех тысяч человек из-за пожара

7 июля 2018 23:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере 3 тысячи 200 человек эвакуированы из-за пожара, вспыхнувшего около города Голета в округе Санта-Барбара, штат Калифорния, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Santa Barbara Independent.

По данным газеты, пожар вспыхнул на территории округа из-за рекордно высоких температур и усиления ветра. Он распространяется на площади 25-30 гектаров, пожарным удалось локализовать 5% пожара. Около 20 зданий были разрушены, в том числе, дома, сараи и хозяйственные постройки. На месте работают 350 пожарных и четыре вертолета.

Как сообщает издание, около 1.00 по местному времени аварийно-спасательная служба округа ввела режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Также сообщается, что на данный момент пострадавших нет.

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