Президент США Дональд Трамп покинул Финляндию по завершении встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в понедельник в Twitter полиция Хельсинки.

"Президент США Дональд Трамп вылетел из страны. Ограничения дорожного движения еще продолжаются в связи с пребыванием [других] гостей в стране", - говорится в сообщении.

Часть центра Хельсинки в течение дня была перекрыта из-за проезда президентских кортежей перед встречей лидеров США и РФ. Саммит проходил на фоне жесточайших мер безопасности, которые традиционно сопровождают встречи подобного уровня. В частности, в особой зоне оказался на время мероприятия Президентский дворец, где проходила встреча. В кольцо безопасности был взят и отель Hilton Kalastajatorppa на берегу Финского залива, в 15 минутах езды от центра столицы, где остановился Трамп.

До этого лидеры России и США встречались дважды - в июле и ноябре прошлого года - на крупных международных мероприятиях.

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