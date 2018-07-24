Болтон предложил провести новую встречу Путина и Трампа в Вашингтоне

24 июля 2018 17:31 (UTC+04:00)

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон спустя несколько дней после саммита в Хельсинки передал предложение провести новую встречу глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вашингтоне в конце года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Конкретно в Хельсинки вопрос об организации предстоящих контактов не обсуждался. Но несколько дней спустя американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года. Это предложение было передано помощником по вопросам национальной безопасности Болтоном. Затем, как вы знаете, Трамп неоднократно в своих публичных выступлениях и в Twitter этого предложения касался", — заявил Ушаков журналистам.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Позже пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила о том, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью.

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