Джон Болтон прибыл в Израиль для переговоров с Нетаньяху

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в воскресенье в Израиль для обсуждения вопросов нацбезопасности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Как передаёт ТАСС об этом он написал на своей официальной странице в сети Twitter.

"Только что прибыл в Израиль. Ожидаю сегодня встречи с премьер-министром Нетаньяху и другими чиновниками для того, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, а также ряд проблем, связанных с национальной безопасностью", - говорится в тексте.

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