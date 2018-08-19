Джон Болтон прибыл в Израиль для переговоров с Нетаньяху

19 августа 2018 15:23 (UTC+04:00)

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в воскресенье в Израиль для обсуждения вопросов нацбезопасности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Как передаёт ТАСС об этом он написал на своей официальной странице в сети Twitter.

"Только что прибыл в Израиль. Ожидаю сегодня встречи с премьер-министром Нетаньяху и другими чиновниками для того, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, а также ряд проблем, связанных с национальной безопасностью", - говорится в тексте.

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