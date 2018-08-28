Трамп заявил, что сейчас неподходящее время для торговых переговоров с Китаем

28 августа 2018 00:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что для переговоров с Китаем о решении торговых споров сейчас неподходящее время. При этом глава Белого дома выразил мнение, что рано или поздно Вашингтону и Пекину удастся урегулировать имеющиеся разногласия, передает ТАСС.

Трамп выступил с соответствующим заявлением в понедельник на мероприятии, посвященном перспективам заключения новой торговой сделки с Мексикой. "Как вы знаете, мы работаем над многими другими вещами, не связанными с этим [соглашением с Мексикой]. Мы много работаем с другими странами, и Китай - одна из них. Они хотят вести переговоры, однако сейчас неподходящее время для переговоров с Китаем, если говорить начистоту", - полагает Трамп.

С его точки зрения, торговые отношения с Китаем "были односторонними на протяжении многих лет и десятилетий, поэтому сейчас не время говорить". "Но я уверен, что в конце концов мы сможем заключить сделку с Китаем. Рано или поздно у нас все будет хорошо с Китаем", - убежден глава Белого дома.

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