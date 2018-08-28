Помпео обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи дальнейшее давление на КНДР

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с главами МИД Японии и Республики Корея Таро Коно и Кан Гён Хва денуклеаризацию Корейского полуострова и дальнейшее давление на КНДР. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенных в понедельник заявлениях руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт по итогам телефонных бесед Помпео.

Оба разговора состоялись 24 августа. "Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел [Японии] Коно подтвердили приверженность окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", - отмечается в заявлении.

Приверженность этому Помпео подтвердил и в беседе с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва. "Обе стороны обязались поддерживать тесное взаимодействие и согласились с тем, что давление должно сохраняться до тех пор, пока КНДР не осуществит денуклеаризацию", - сообщила Науэрт.

Президент США Дональд Трамп ранее попросил Помпео отказаться от запланированного на эту неделю визита в КНДР, так как Вашингтон не видит достаточного прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. Изначально предполагалось, что Помпео посетит Пхеньян, после чего нанесет визит в Японию, где, по данным агентства Kyodo, госсекретарь США должен был провести переговоры с Таро Коно.

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