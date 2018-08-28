Джон Маккейн оставил послание к стране

28 августа 2018 08:39 (UTC+04:00)

Сенатор от американского штата Аризона, Джон Маккейн, перед смертью оставил послание к своей стране, которое опубликовал телеканал NBC News, сообщает Интерфакс.

Маккейн умер в субботу от рака мозга. Незадолго до этого он прекратил лечение, потому что оно не приносило результатов.

В предсмертном послании сенатор поблагодарил американцев за поддержку и возможность служить своей стране как военный и как политик. Он назвал себя самым счастливым человеком на Земле и сказал, что не променял бы ни одного самого скверного дня своей жизни на лучший день в жизни другого человека.

Маккейн объявил, что жил в величайшей республике, граждане которой освободили от тирании и бедности наибольшее число людей за всю историю. Он призвал не впадать в отчаяние от сегодняшних проблем и "не прятаться от истории", а "творить историю".

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