Трамп опроверг сообщения о приказе устранить Асада

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал возможность убийства Башара Асада, передаёт РИА Новости.

В новой книге известного журналиста Washington Post Боба Вудворда под названием "Страх: Трамп в Белом доме" описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. В частности, рассказывается, как в апреле 2017 года после якобы химатаки в Сирии Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Мэттису и заявил, что США необходимо убить президента Сирии Башара Асада и многих других.

Мэттис, однако, не стал выполнять приказ верховного главнокомандующего страны и сказал своему высокопоставленному советнику: "Мы не будем делать ничего из этого. Мы будем действовать обдуманно".

"Никогда не обсуждалось", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стенограмма разговора была распространена пулом Белого дома. Трамп добавил, что книга является "полным вымыслом", и вопрос убийства Асада "никогда не рассматривался".

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