В Пентагоне заявили, что не знают об использовании фосфорных боеприпасов в Сирии

10 сентября 2018 03:01 (UTC+04:00)

Министерство обороны США в настоящее время не получало сведений об использовании фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представитель оборонного ведомства Шон Робертсон.

"В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов", - заявил он. На просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о применении фосфорных боеприпасов американской авиацией 8 сентября при нанесении ударов по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Робертсон сказал, что "ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами".

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