В Лас-Вегасе в результате стрельбы возле школы погиб человек - СМИ

12 сентября 2018 04:07 (UTC+04:00)

Один учащийся погиб в результате стрельбы, открытой во вторник на поле для игры в гольф средней школы Каньон-Спрингс, расположенной на севере Лас-Вегаса (штат Невада). Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, школа закрыта на вход и на выход. Ученикам и преподавателям рекомендовано запереться изнутри в помещениях и не впускать посторонних лиц.

"Управление полиции северной части Лас-Вегаса расследует стрельбу около средней школы Каньон-Спрингс. Населению следует держаться подальше от этого места", - сообщили органы правопорядка в своем Twitter.

Других подробностей нет. По данным Fox News, никто не был задержан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава Пентагона усомнился в возможности военного союза России и Китая
Китай 03:14
Власти США предупредили, что ураган "Флоренс" будет очень опасным
США 11 сентября 22:27
Вопрос о поездке Трампа в Ирландию пока не решен - Белый дом
США 11 сентября 21:51
Канада не поддастся давлению со стороны США на переговорах по пересмотру NAFTA - Трюдо
Другие страны 11 сентября 21:14
США надеются, что смена власти в Армении приведет к прогрессу в урегулировании карабахского конфликта - временный поверенный в делах (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 11 сентября 20:56
В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Флоренс"
США 11 сентября 19:59
Лента новостей
Глава Пентагона усомнился в возможности военного союза России и Китая
Китай 03:14
Министр здравоохранения Испании подала в отставку из-за скандала с дипломом
Европа 02:34
Мадуро заявил, что попросит "компенсацию" за колумбийцев, проживающих в Венесуэле
Другие страны 02:25
Генсек ООН призвал избежать полномасштабного военного конфликта в Идлибе
Другие страны 01:42
Испанские футболисты забили шесть безответных мячей в ворота хорватов в матче Лиги наций
Европа 01:20
В Кыргызстане деньги от борьбы с коррупцией будут направлены на строительство школ - президент
Кыргызстан 00:11
В Viber сообщили об устранении проблем в работе мессенджера
Другие страны 11 сентября 23:12
В Азербайджане упрощается процесс возврата кредитов ликвидированных банков
Экономика 11 сентября 22:54
Власти США предупредили, что ураган "Флоренс" будет очень опасным
США 11 сентября 22:27