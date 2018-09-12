В Лас-Вегасе в результате стрельбы возле школы погиб человек - СМИ

Один учащийся погиб в результате стрельбы, открытой во вторник на поле для игры в гольф средней школы Каньон-Спрингс, расположенной на севере Лас-Вегаса (штат Невада). Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, школа закрыта на вход и на выход. Ученикам и преподавателям рекомендовано запереться изнутри в помещениях и не впускать посторонних лиц.

"Управление полиции северной части Лас-Вегаса расследует стрельбу около средней школы Каньон-Спрингс. Населению следует держаться подальше от этого места", - сообщили органы правопорядка в своем Twitter.

Других подробностей нет. По данным Fox News, никто не был задержан.

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