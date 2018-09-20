В Пентагоне заявили, что переброска в Европу истребителей F-35 "изменит положение дел"

20 сентября 2018 00:07 (UTC+04:00)

Переброска в страны Европы американских истребителей-бомбардировщиков F-35 приведет к кардинальному изменению положения дел в регионе. Такое мнение выразил в среду глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, выступая на конференции в Вашингтоне, передает ТАСС.

"Когда F-35 будут переброшены в Европу, то это в корне изменит положение дел", - сказал он. "Только задумайтесь, как изменятся наши возможности по сдерживанию, когда F-35 будут в Европе", - подчеркнул Хайтен.

В июле командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс во время брифинга для журналистов сообщил, что Соединенные Штаты намерены перебросить в Европу свои истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22, которые будут интегрированы для работы с уже размещенной там техникой США и их союзников. О том, какие конкретно самолеты, в каком количестве и куда территориально США планируют перебросить, генерал не уточнял.

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