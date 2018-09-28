В США самолет после приземления развалился пополам

По меньшей мере два человека погибли и двое получили ранения в США в результате крушения самолета в городе Гринвилл (штат Южная Каролина). Самолет Dassault-Breguet Falcon 50 по неустановленным пока причинам после приземления выехал со взлетно-посадочной полосы и развалился пополам. Об этом в четверг сообщает телеканал Fox News, передает ТАСС.

По данным администрации аэропорта, на борту самолета находились два пилота и два пассажира. Один из пилотов погиб на месте крушения, а второй умер в больнице. Пассажиры находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

Представители аэропорта Гринвилла не выдвигали версий насчет вероятных причин крушения самолета. Ведется расследование.

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