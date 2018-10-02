В Пентагоне заявили, что передача С-300 Дамаску не влияет на операции США в Сирии

Решение Москвы поставить зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 Дамаску не повлияло на операции американских Вооруженных сил (ВС) в Сирии. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Шон Райан, передает ТАСС.

"Это не привело ни к каким изменениям. Это оборонительная система. У нас с россиянами действует [канал] предотвращения конфликтов", - сказал представитель коалиции, комментируя объявление России о намерении передать Сирии ЗРС С-300.

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