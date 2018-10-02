В Пентагоне заявили, что передача С-300 Дамаску не влияет на операции США в Сирии

2 октября 2018 20:18 (UTC+04:00)

Решение Москвы поставить зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 Дамаску не повлияло на операции американских Вооруженных сил (ВС) в Сирии. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Шон Райан, передает ТАСС.

"Это не привело ни к каким изменениям. Это оборонительная система. У нас с россиянами действует [канал] предотвращения конфликтов", - сказал представитель коалиции, комментируя объявление России о намерении передать Сирии ЗРС С-300.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Нижегородская область будут сотрудничать в сельском хозяйстве и образовании
Бизнес 19:56
Стал известен объем транзита азербайджанской нефти по территории РФ в сентябре
Энергетика 19:03
Иранские силы уничтожили в Сирии почти 40 главарей ИГ
Иран 18:55
Казахстан стал единственной страной СНГ, где RIo Tinto активно работает (Эксклюзив)
Бизнес 18:31
Россия упростит торговые процедуры с Азербайджаном для своевременной доставки грузов (Эксклюзив)
Бизнес 17:59
Hyundai отзывает в РФ почти 29 тыс. кроссоверов Creta из-за проблем с топливным шлангом
Россия 17:46
Лента новостей
Парламент Армении принял законопроект о внесении изменений в закон «О регламенте НС»
Армения 20:26
ЕС окажет поддержку в усилении конкурентоспособности плодоовощного сектора в Лянкяране (ФОТО)
Бизнес 20:07
Узбекистан и Нижегородская область будут сотрудничать в сельском хозяйстве и образовании
Бизнес 19:56
В Навои будет создан почтово-грузовой кластер
Бизнес 19:40
ExxonMobil реализует в Узбекистане уникальный для Центральной Азии проект
Энергетика 19:37
В Азербайджане подорожало золото
Бизнес 19:34
Twitter опубликовал новые критерии блокировки аккаунтов
В мире 19:34
Тележурналист Euronews и зарубежные гости рассказали о Фестивале Насими (ФОТО)
Социум 19:33
Иран отверг причастность к подготовке теракта во Франции
Иран 19:19