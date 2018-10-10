Трамп вновь раскритиковал ФРС за быстрое повышение ставки

10 октября 2018 09:37 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Федеральную резервную систему за быстрое повышение базовой процентной ставки, сообщает в среду ПРАЙМ.

"Думаю, нам не надо двигаться так быстро. Я хочу, чтобы была возможность выплатить долг", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский центробанк в очередной раз повысил ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25 процента годовых с 1,75-2 процентов годовых) и планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику, поскольку не видит угроз экономическому росту в ближайшем будущем. Кроме того, ФРС пока справляется с двумя своими основными задачами: удерживать инфляцию и поддерживать занятость. Инфляция сейчас несколько превышает целевой показатель в 2 процента, а безработица составляет 3,7 процента — наиболее низкий показатель за почти полвека.

На фоне политики ФРС и укрепления доллара доходность американских гособлигаций поднялась на прошлой неделе до максимального значения с 2011 года.

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