Дональд и Меланья Трамп посетили Ирак на Рождество

27 декабря 2018 00:18 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей посетили американских военных в Ираке в ночь на Рождество, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздней рождественской ночью, чтобы посетить наши войска и высокое военное руководство и поблагодарить их за службу, успех и жертвенность, а также пожелать им веселого Рождества", - написала она в своем Twitter.

Сообщение сопровождается фотографией президентской четы в окружении военнослужащих в светлом помещении с рождественскими украшениями.

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