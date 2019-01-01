Трамп готов встретить Новый год без отпуска ради стены на границе с Мексикой

1 января 2019 02:56 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп готов не уходить в отпуск и оставаться в Белом доме и после наступления Нового года, чтобы добиться от Демократической партии компромисса по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Трамп заявил в интервью Fox News.

"Я провел в Белом доме Рождество, я провожу в Белом доме канун Нового года. Я нахожусь здесь и готов продвигаться вперед. Это очень важно, потому что многие люди ждут чеков с зарплатой", - заявил глава государства. Он добавил, что готов в любой момент принять у себя лидеров демократов в Сенате Чака Шумера и в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с целью попытаться выработать компромиссный вариант урегулирования проблемы, вызвавшей приостановку работы федерального правительства.

"Нет, мы не сдаемся. Нам придется обеспечивать безопасность на границе, а стена - это важная составная часть этой безопасности. Я бы даже сказал, ее важнейшая часть", - добавил Трамп. Ранее он по тем же причинам отказался от поездки в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он обычно проводит отпуск, и коротает часы в столице. Глава государства в своем Twitter даже жаловался на одиночество, его супруга уже давно находится в Мар-а-Лаго.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

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