В Калифорнии произошла стрельба в боулинге

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Торранс, штат Калифорния, сообщает местная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщаем о стрельбе, есть много раненых. Сотрудники департамента полиции Торранса находится на месте происшествия. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этой области", - заявила полиция в Twitter.

Как сообщает газета Los Angeles Times, стрельба произошла в субботу утром в местном боулинге.

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