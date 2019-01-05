В Калифорнии произошла стрельба в боулинге

5 января 2019 13:54 (UTC+04:00)

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Торранс, штат Калифорния, сообщает местная полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сообщаем о стрельбе, есть много раненых. Сотрудники департамента полиции Торранса находится на месте происшествия. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этой области", - заявила полиция в Twitter.

Как сообщает газета Los Angeles Times, стрельба произошла в субботу утром в местном боулинге.

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