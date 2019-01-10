Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

10 января 2019 22:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!" - написал он в четверг в своем Twitter.

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