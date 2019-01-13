Трамп заявил, что не скрывает деталей своих бесед с Путиным

13 января 2019 09:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывает детали бесед один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

"Я ничего не скрываю. Washington Post - это лоббисты (компании) Amazon", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что с лидерами всех стран проводит переговоры один на один без делегаций, однако "никто не говорит об этом".

"Нет никакого сговора (с Россией - ред.). Это трата времени", - добавил Трамп.

Как пишет Washington Post, в частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал занимавший на тот момент поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон. Тогда после встречи Трамп забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать то, что было сказано, с членами администрации.

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