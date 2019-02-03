В штате Мэриленд в результате ДТП погибли пятеро детей

3 февраля 2019 07:30 (UTC+04:00)

Пятеро детей погибли, еще два человека получили травмы в автокатастрофе, которая произошла в субботу в штате Мэриленд. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщается в пресс-релизе на сайте полиции штата.

ДТП произошло около 05:00 утра по местному времени (14:00) в округе Принс-Джорджес. В ходе предварительного расследования установлено, что минивэн, в котором находились несовершеннолетние, съехал с дороги и, оказавшись на обочине, задел несколько деревьев, после чего закружился на заснеженном поле.

Погибшим было от 5 до 15 лет. Всех их выбросило из автомобиля. Следствие полагает, что в момент инцидента дети не были пристегнуты.

Травмы в результате ДТП получили 32-летний водитель и 23-летний пассажир. Они госпитализированы.

Причина произошедшего на данный момент не установлена.

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