NYT: Байден может объявить об участии в президентских выборах в апреле

Бывший вице-президент США Джозеф Байден может уже в начале апреля объявить о начале кампании за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

По ее данным, "постепенно формируются все элементы предвыборной кампании Байдена": группа его ближайших советников уже начала предлагать посты в руководстве предвыборной кампании видным деятелям Демократической партии, рассматривается вопрос о возможности размещения предвыборного штаба либо в штате Делавэр, либо в окрестностях Филадельфии (штат Пенсильвания), в качестве срока начала кампании рассматривается апрель.

Кроме того, по данным The New York Times, 76-летний Байден в частном порядке обращался к целому ряду влиятельных демократов, к финансовым донорам партии, а также к членам Конгресса от Демократической партии, чтобы оценить уровень возможной поддержки его кандидатуры. Ранее, по данным газеты, Байден встречался с Хиллари Клинтон, соперничавшей с Дональдом Трампом за пост президента в 2016 году.

О намерении участвовать в президентских выборах 2020 года уже объявили 77-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Клинтон за выдвижение кандидатом от демократов в 2016 году, бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, бывший член заксобрания штата Западная Вирджиния, отставной майор и бывший десантник Ричард Охида, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг и писательница Марианна Уильямсон.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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