Сенат США отменил указ Трампа

14 марта 2019 23:56 (UTC+04:00)

Сенат США в четверг принял резолюцию, отменяющую указ американского президента Дональда Трампа о режиме чрезвычайного положения на границе с Мексикой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По итогам голосования, документ поддержали большинство из 100 сенаторов: 59 за, 41 против. Принятие документа стало возможно после того, как его поддержали несколько республиканцев, у которых в сенате 52 голоса.

Ранее резолюцию приняла палата представителей, где большинство у демократов.

Теперь документ поступает на рассмотрение Трампа, который пообещал наложить на него вето. Для преодоления вето потребуется две голосов в каждой из палат, что маловероятно с учетом сложившегося расклада сил в конгрессе.

Администрация США уделяет повышенное внимание проблема борьбы с незаконной миграцией и заявляет о наличии "кризиса на границе". В феврале президент Дональд Трамп объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Противники Трампа обвиняют его в искажении реальной ситуации и отсутствии поводов для введения ЧП.

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