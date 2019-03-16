Встречу лидеров США и Китая могут отложить до июня - СМИ

16 марта 2019 07:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут отложить до июня встречу для подписания торгового соглашения, для финализации которого потребуется больше времени, чем ожидалось, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источники газеты South China Morning Post отмечают, что встреча в апреле видится маловероятной, поскольку к этому времени стороны не успеют выйти на окончательные договоренности в связи с имеющимися расхождениями в ряде вопросов. По данным газеты, Вашингтон исходит из необходимости выработать правоприменительный механизм, который позволит обеспечить соблюдение китайской стороной взятых на себя обязательств.

В четверг министр финансов США Стивен Мнучин признал, что лидеры двух государств не смогут встретиться в конце марта, поскольку сторонам необходимо больше времени для переговоров.

В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оползень в Китае унес жизни двух людей
Китай 06:29
Трамп наложил вето на резолюцию Сената об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
США 00:23
Кыргызстан намерен ускорить проект по транзиту туркменского газа в Китай
Кыргызстан 15 марта 23:37
США, Франция, Германия и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии
Арабские страны 15 марта 18:45
СМИ: Разведка предостерегла Берлин от сотрудничества с Huawei
Европа 15 марта 18:00
Внешнеторговый оборот КНР в январе-феврале сократился на 4,6%
Китай 15 марта 17:58
Лента новостей
Глава МИД: Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области транспорта (Эксклюзив)
Бизнес 08:04
Ставропольский ГМЗ к концу марта начнет поставлять в Азербайджан водорастворимые удобрения
Экономика 07:37
Утечка хлора в Ираке: около 90 человек пострадавших
Другие страны 06:36
Оползень в Китае унес жизни двух людей
Китай 06:29
Бразилия разрешит добывать на своей территории уран
Другие страны 05:22
На протестах в Алжире пострадали более 10 полицейских
Арабские страны 04:39
Новозеландского стрелка оставили под стражей до 5 апреля
Другие страны 03:21
В Бискайском заливе обнаружили третье топливное пятно после крушения Grande America
Европа 02:47
"Желтые жилеты" призывают сторонников поддержать протесты в Париже
Европа 02:43