Встречу лидеров США и Китая могут отложить до июня - СМИ

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут отложить до июня встречу для подписания торгового соглашения, для финализации которого потребуется больше времени, чем ожидалось, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Источники газеты South China Morning Post отмечают, что встреча в апреле видится маловероятной, поскольку к этому времени стороны не успеют выйти на окончательные договоренности в связи с имеющимися расхождениями в ряде вопросов. По данным газеты, Вашингтон исходит из необходимости выработать правоприменительный механизм, который позволит обеспечить соблюдение китайской стороной взятых на себя обязательств.

В четверг министр финансов США Стивен Мнучин признал, что лидеры двух государств не смогут встретиться в конце марта, поскольку сторонам необходимо больше времени для переговоров.

В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

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