Минтранс США распорядился проверить сертификацию Boeing 737 MAX 8

20 марта 2019 02:17 (UTC+04:00)

Министр транспорта США Элейн Чао распорядилась проверить процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX 8 после двух схожих авиакатастроф, произошедших в Индонезии и Эфиопии, сообщила пресс-служба министерства. Аудитом займется ведомство независимого генерального инспектора при министерства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Изменения в сертификации были запрошены корпорацией Boeing для данной модели в 2012 году, документы были получены в 2017 году. Чао потребовала "объективно и детально" восстановить весь процесс выдачи разрешений.

Boeing 737 MАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air со 189 людьми на борту.

После второй авиакатастрофы большинство стран, включая Россию и США, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Концерн Boeing выпустил заявление, в котором подчеркнул, что верит в безопасность данной модели, но обещал выпустить дополнения к программному обеспечению и к руководству по тренировке пилотов.

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