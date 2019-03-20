Трамп: Последний оплот ИГ в Сирии ликвидируют "к вечеру"

20 марта 2019 22:33 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пообещал, что последний оплот террористической группировки ИГ в Сирии будет ликвидирован "к вечеру", передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером", - заявил Трамп журналистам.

В качестве демонстрации достижений в борьбе с ИГ Трамп показал две карты Ближнего Востока с отмеченными территориями, на которых действовали террористы: одну от 2017 года, вторую – по состоянию на сегодня. На второй карте, как указал Трамп, была отмечена лишь небольшая точка.

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