Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами

25 марта 2019 20:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Торжественная церемония подписания этого документа состоялась в Белом доме в рамках переговоров Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трансляцию подписания прокламации и совместного выступления Трампа и Нетаньяху перед журналистами вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.

"Ваше решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является историческим. Ваше признание - это двойной акт исторической справедливости", - заявил Нетаньяху.

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