В США мужчина на электрокаталке поджег себя перед Белым домом

13 апреля 2019 03:03 (UTC+04:00)

Мужчина на электрической каталке поджег себя в пятницу вечером перед Белым домом, сообщила в субботу Секретная служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мужчина на электрическом скутере-кресле поджег свою куртку, когда сидел на Пенсильвания-авеню за линией забора (Белого дома – ред.) с северной стороны. Офицеры в форме немедленно отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь", - говорится в микроблоге службы в Twitter.

Пенсильвания-авеню проходит прямо перед Белым домом. На ней постоянно собираются туристы, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Согласно информации Секретной службы, на время инцидента улица была перекрыта.

"Мужчина был доставлен в местную больницу с травмами, которые, судя по всему, не угрожают его жизни", - сообщила служба.

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