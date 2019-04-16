ВМС США считают приоритетом присутствие в Арктике, а не создание новых баз

16 апреля 2019 19:57 (UTC+04:00)

Военно-морские силы (ВМС) США считают приоритетом свое присутствие в Арктике, а не увеличение числа американских военных баз в регионе. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС США вице-адмирал Уильям Морэн, комментируя во вторник на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне вопрос о военном присутствии России в Арктике, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для меня базы менее важны, чем присутствие, - подчеркнул военачальник. - Думаю, мы должны обеспечивать присутствие, требующееся для того, чтобы люди понимали, что это важно для Соединенных Штатов".

С точки зрения Морэна, вопрос о целесообразности создания новых баз ВМС и Береговой охраны США на Аляске является частью дебатов относительно того, следует ли добиваться расширения этих двух видов ВС. "Речь идет о классическом примере споров о том, соответствует ли размер ВМС решению всех тех задач, которые перед ним ставятся. Это фундаментальные обсуждения, которые мы ведем последние несколько лет", - сказал вице-адмирал.

11 апреля Пентагон официально объявил о том, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Морэна на пост начальника штаба ВМС. В новой должности он должен быть утвержден Сенатом Конгресса США.

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