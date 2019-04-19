Помпео продолжит участвовать в переговорах с КНДР

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о том, что продолжит руководить переговорами с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, невзирая на требования Пхеньяна отстранить его от участия. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне в формате "два плюс два" с и.о. министра обороны США Патриком Шанаханом, главами МИД и Министерства обороны Японии Таро Коно и Такэси Иваей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ничего не изменилось, мы продолжим работать, вести переговоры", - сказал он. "Я продолжаю возглавлять команду [переговорщиков], президент [США Дональд] Трамп, разумеется, руководит процессом в целом. В моей команде спецпредставитель [США по урегулированию ситуации на Корейском полуострове Стивен] Бигэн продолжит руководить усилиями США, направленными на то, чтобы достичь выполнения обещаний председателя [КНДР] Ким Чен Ына, которые он дал в июне прошлого года, то есть денуклеаризации", - добавил госсекретарь.

"Я убежден в том, что у нас действительно есть возможность добиться этого результата", - отметил он. Помпео также подчеркнул, что США продолжат выполнение всех санкций против КНДР. "Среди главных приоритетов - наши совместные [с Японией] дипломатические усилия, направленные на достижение окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи. Во взаимодействии с международным сообществом и при соблюдении соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН мы продолжим оказывать давление на Северную Корею, чтобы она отказалась от всего имеющегося оружия массового уничтожения, баллистических ракет и связанных с этим программ и объектов. Мы продолжим применять все санкции против Северной Кореи и призываем все страны делать то же самое", - сказал госсекретарь.

Помпео также утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он возможным прогресс в переговорах без некоторого ослабления санкций против Пхеньяна. Эту же позицию подтвердил и глава МИД Японии. "Абсолютно никаких изменений в этом отношении", - подчеркнул Коно.

Требования КНДР

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило заявление генерального директора департамента США МИД КНДР Квон Чон Гына, заявившего о том, что дальнейшее участие госсекретаря США Майкла Помпео в переговорах по денуклеаризации может привести к тому, что они затянутся. Дипломат подчеркнул, что Пхеньян хотел бы видеть с американской стороны "более осторожного [в высказываниях] и зрелого человека". Он обвинил Помпео в неспособности понять и правильно интерпретировать позицию Пхеньяна, а также раскритиковал его слова о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

Госсекретарь Помпео был участником американской делегации на саммите США и КНДР 27-28 февраля в Ханое, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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