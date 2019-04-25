В Белом доме опровергли сообщение, что Трамп поддержал Хафтара

25 апреля 2019 01:51 (UTC+04:00)

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки опроверг публикацию агентства Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с ливийским военачальником Халифой Хафтаром поддержал наступление последнего на Триполи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Характеристики разговоров между Белым домом и фельдмаршалом Хафтаром неверны. Мы призвали Bloomberg не выпускать (статью) с неверной информацией", - написал Марки в Twitter. При этом он не уточнил, что именно в статье Белый дом считает неправильным.

Агентство ранее сообщило, что Трамп в телефонном разговоре 15 апреля де-факто поддержал наступление Хафтара на Триполи.

Ранее Белый дом сообщил, что 15 апреля Трамп обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Отмечалось, что Трамп и Хафтар "обсудили продолжающиеся контртеррористические усилия и необходимость достижения мира и стабильности в Ливии".

При этом госсекретарь США Майк Помпео в начале апреля обнародовал заявление, в котором США призвали подразделения маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи и "вернуться на прежние позиции". Помпео также подчеркнул, что, по мнению США, у конфликта нет военного решения.

Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

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