Трамп выразил признательность покидающему трон императору Японии Акихито

30 апреля 2019 08:24 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил сердечную признательность завершившему ритуалы отречения от престола императору Японии Акихито. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Белого дома, распространенном в понедельник пресс-пулом.

"От лица всего американского народа я [президент США Дональд Трамп] и первая леди страны [Мелания Трамп] выражаем сердечную признательность Его величеству императору Акихито и его супруге, императрице Митико", - сказано в тексте.

В своем послании Трамп особо подчеркнул важность отношений между США и Японией. "Император Акихито пять раз принимал президентов Соединенных Штатов в Японии и правил со времени окончания холодной войны до сегодняшнего дня. Наши двусторонние отношения имели чрезвычайную важность для преодоления глобальных проблем того времени", - отметил хозяин Белого дома.

"Мелания и я в 2017 году удостоились чести быть гостями Его величества, и мы надеемся на продолжение партнерства и сотрудничества с Японией, нашим великим союзником, в новой эре", - заключил Трамп.

Акихито вступил на престол 8 января 1989 года и вместе со своей супругой императрицей Митико прилагал немало усилий к тому, чтобы сделать институт монархии более близким и понятным для широкой публики. Император любил появляться на людях в неформальной одежде, много ездил по стране, встречаясь с соотечественниками.

30 апреля император Японии Акихито завершил череду религиозных и семейных ритуалов, связанных с его отречением от престола.

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