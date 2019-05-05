США осудили ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками

5 мая 2019 02:48 (UTC+04:00)

США осуждают ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками и поддерживают право Израиля на самооборону от таких нападений, заявили в госдепартаменте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты решительно осуждают непрекращающиеся ракетные обстрелы ни в чем не повинных мирных жителей и общин по всему Израилю со стороны ХАМАСа и палестинского движения "Исламский джихад" из Газы. Мы призываем тех, кто несет ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию. Мы поддерживаем Израиль и его право на самооборону от этих отвратительных нападений", - говорится в заявлении.

Госдепартамент также призвал граждан США в регионе "проявлять осторожность и быть начеку в чрезвычайных ситуациях".

По подсчетам военных, за день палестинские боевики выпустили около 200 ракет и мин по южным районам еврейского государства, включая крупные города. Израильские военные атаковали порядка 70 целей в секторе Газа и продолжают отвечать авиаударами на палестинские обстрелы, сообщила армейская пресс-служба.

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